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Рогозин раскрыл способность робота «Маркер» автоматически находить и уничтожать западные танки

Рогозин раскрыл способность робота «Маркер» автоматически находить и уничтожать западные танки

Боевой вариант робота «Маркер» сможет самостоятельно находить и поражать технику противника, в том числе танки Leopard и М1 Abrams, сообщил экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавивший спецотряд военных советников «Царские волки».

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