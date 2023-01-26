Рогозин раскрыл способность робота «Маркер» автоматически находить и уничтожать западные танки

Боевой вариант робота «Маркер» сможет самостоятельно находить и поражать технику противника, в том числе танки Leopard и М1 Abrams, сообщил экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавивший спецотряд военных советников «Царские волки».