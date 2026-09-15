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Регионы России

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Шарьинскую ТЭЦ подключают к сетевому газу: расходы на топливо сократятся минимум вдвое

Шарьинскую ТЭЦ подключают к сетевому газу: расходы на топливо сократятся минимум вдвое

Перевод крупнейшего теплоисточника Шарьи с мазута и угля на природный газ позволит снизить стоимость его эксплуатации, повысить эффективность теплоснабжения и создаст инфраструктуру для дальнейшей газификации города.

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