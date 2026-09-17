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Юрист Виноградов: иногда за обучение нового сотрудника могут доплачивать

Юрист Виноградов: иногда за обучение нового сотрудника могут доплачивать

Если сотрудника просят обучать новичка, отдельная доплата положена не всегда. Всё зависит от того, входит ли такое обучение в его обычные должностные обязанности или работодатель поручает ему дополнительную работу.

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