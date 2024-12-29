СНГ и ЕАЭС - замыкая круг или завершение проектного цикла 25-26-го декабря в Ленинградской области прошли мероприятия, связанные с работой и СНГ, и ЕАЭС: очередная неформальная встреча глав государств СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета.