СНГ и ЕАЭС - замыкая круг или завершение проектного цикла 25-26-го декабря в Ленинградской области прошли мероприятия, связанные с работой и СНГ, и ЕАЭС: очередная неформальная встреча глав государств СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета.
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