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Аргументы и Факты

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Синоптик Ильин рассказал, как изменится погода в Москве к выходным

Синоптик Ильин рассказал, как изменится погода в Москве к выходным

Температура в Москве в течение рабочей недели останется немного выше климатической нормы, однако во вторник и среду ожидаются умеренные дожди, рассказал RT синоптик Александр Ильин.

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