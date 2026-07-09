Крымский лидер Владимир Константинов высказал мнение о криминальной составляющей киевского режима. В Киеве найдена мертвой Анастасия Березовская, подозреваемая в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
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