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Кинокритик Шпагин заявил, что сыграть Жириновского по силам только Безрукову

Кинокритик Шпагин заявил, что сыграть Жириновского по силам только Безрукову

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что сыграть роль Владимира Жириновского в биографическом сериале сможет только актер Сергей Безруков.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Чтобы ни играл этот БЕСПОРОДНЫЙ, с заметной косотой, Безруков - ничего не было таким, что сыграть мог только он... А чаще - он только ПОРТИЛ ОБРАЗ. ( Кроме, пожалуй Иисуса в &quot;Мастере и Маргарите&quot;). И это - единственное, о чем можно говорить, применительно к этому бесцветному, вездесущему, никакому актеру.  У НЕГО НИЧЕГО НЕТ, чтобы играть такое количество интересных ролей, за которые он, не стесняясь брался.  У него нет самого главного для такой миссии (&quot;первого любовника&quot; во всех проявлениях) - внешности. А это для актера - 50 % успеха. У меня он ассоциируется с Леоновым... ( Особенно после  того, как он ИСПОРТИЛ ОБРАЗ ДОСТОЕВСКОГО...)... Там столько интересного можно было сделать... И тоже везде лезет, лезет, и придуривается, придуривается... БЕДА у нас с кинематографом... Одни и те же, унылые, без запаха и без цвета фигляры, вкупе с такими же, проторившими себе дорожку к бюджетным средствам режиссерами...  ВОТ, ЕЩЕ, С КОГО НАДО СПРАШИВАТЬ... Хвыатит
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17 час.
Evgenija Palette
кормить доверчивого зрителя всяким дерьмом...
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17 час.

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