Кинокритик Шпагин заявил, что сыграть Жириновского по силам только Безрукову

Evgenija Palette

Чтобы ни играл этот БЕСПОРОДНЫЙ, с заметной косотой, Безруков - ничего не было таким, что сыграть мог только он... А чаще - он только ПОРТИЛ ОБРАЗ. ( Кроме, пожалуй Иисуса в "Мастере и Маргарите"). И это - единственное, о чем можно говорить, применительно к этому бесцветному, вездесущему, никакому актеру. У НЕГО НИЧЕГО НЕТ, чтобы играть такое количество интересных ролей, за которые он, не стесняясь брался. У него нет самого главного для такой миссии ("первого любовника" во всех проявлениях) - внешности. А это для актера - 50 % успеха. У меня он ассоциируется с Леоновым... ( Особенно после того, как он ИСПОРТИЛ ОБРАЗ ДОСТОЕВСКОГО...)... Там столько интересного можно было сделать... И тоже везде лезет, лезет, и придуривается, придуривается... БЕДА у нас с кинематографом... Одни и те же, унылые, без запаха и без цвета фигляры, вкупе с такими же, проторившими себе дорожку к бюджетным средствам режиссерами... ВОТ, ЕЩЕ, С КОГО НАДО СПРАШИВАТЬ... Хвыатит