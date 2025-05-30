Удар по Европе: как США и НАТО избежали конфликта благодаря 5-й статье устава Юлия ЧелкановаУдар по Европе не приведёт к войне с НАТО, и это утверждение становится всё более актуальным в свете последних событий.
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