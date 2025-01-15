Эксперт не исключила подорожания аренды жилья в РФ

Рост цен на аренду жилья связан с тем, насколько быстро произойдет снижение ключевой ставки и будет ли население брать ипотеку, поскольку многие предпочитают иметь ипотечные обязательства, рассказала «Известиям» 15 января президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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