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В Барнауле задержали семейную пару, которая за три года продала более 10 кг наркотиков

В Барнауле задержали семейную пару, которая за три года продала более 10 кг наркотиков

Запрещенные вещества раскладывали по городу В Алтайском крае задержали семейную пару — 26-летнего мужчину и его 20-летнюю напарницу — за попытку реализовать крупную партию "синтетики", сообщает региональное МВД.

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