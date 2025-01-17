Байден перепутал нападение на Израиль в 2023 году и теракт в США в 2001 году

Президент США Джо Байден перепутал нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года с террористической атакой на башни Всемирного торгового центра, произошедшей 11 сентября 2001 года.
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