Госдума наделила статусом ветеранов саперов МЧС в зоне спецоперации

Депутаты Государственной думы России приняли во втором и третьем чтениях проект закона, согласно которому сотрудникам МЧС, принимавших участие в проведении работ по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в зоне СВО, будет предоставлен статус ветерана боевых действий.
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