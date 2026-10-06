Экспорт через маркетплейсы: к 2030 году доля может вырасти до 6,3%

Российские маркетплейсы могут заметно усилить экспортную составляющую экономики: по оценкам рабочей группы по стратегии платформенной экономики, к 2030 году их доля в несырьевом экспорте вырастет с текущих 3,3% до 5-6,3%.
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