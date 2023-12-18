«Рёнхап»: КНДР провела испытания МБР «Хвасон-18»

Пхеньян осуществил пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», сообщает «Рёнхап».«Северная Корея заявляет, что в понедельник провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18"», — говорится в сообщении южнокорейского агентства.
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