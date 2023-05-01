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США ОТМЕНИЛИ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВСУ. ЧТО? ДА!

США ОТМЕНИЛИ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВСУ. ЧТО? ДА!

Ох уж эти ветреные американцы… Ждали контрнаступления ВСУ, но что-то пошло не так. Теперь координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорит, что "Россия готова перейти в активное наступление по нескольким участкам фронта после того, как погода заметно улучшится".

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