Касимовская прокуратура выявила незаконную вырубку при уборке ветровала

Прокуратура установила, что в двух участковых лесничествах — Дмитриевском и Ибердусском — при расчистке сельскохозяйственных земель, заготовке древесины для местных жителей незаконно и уборке ветровала вырубили 7,2 га леса на незадекларированных участках.
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