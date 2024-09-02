Касимовская прокуратура выявила незаконную вырубку при уборке ветровала

Прокуратура установила, что в двух участковых лесничествах — Дмитриевском и Ибердусском — при расчистке сельскохозяйственных земель, заготовке древесины для местных жителей незаконно и уборке ветровала вырубили 7,2 га леса на незадекларированных участках.