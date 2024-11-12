Захарова ответила Джонсону после слов об отправке войск Британии в зону СВО

Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, высказалась по поводу слов Бориса Джонсона, бывшего премьер-министра Великобритании, о потенциальном размещении британских военных на территории Украины.
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