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Бизнес журнал. Урал

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В Екатеринбурге стартовало рассмотрение дела экс-главы совета директоров «Корпорации СТС»

В Екатеринбурге стартовало рассмотрение дела экс-главы совета директоров «Корпорации СТС»

Сумма похищенных бюджетных средств, выделенных в виде субсидий, превышает 144 млн рублей. Рассмотрение дела проходит в закрытом заседании, судебное заседание отложено до 13 ноября 2026 года.

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