Российская пловчиха Ралина Гилязова рассказала о желании завоевать «тройную корону» на Кубке мира. Сегодня на этапе Кубка мира на короткой воде в Астане спортсменка стала первой на дистанции 50 м брассом.
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