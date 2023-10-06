В Барнауле синички разбиваются о зеркальное здание крупного банка

Фасад, в котором отражаются облака, птицы считают небом В Барнауле возле офисного здания № 106 по проспекту Ленина обнаружили мертвых синиц, разбившихся о зеркальный фасад, сообщает "Катунь 24" в своем Telegram-канале.
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