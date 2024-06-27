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Дмитрий Губерниев: «Люди пишут: Дмитрию хочется в Париж за суточные. До чего мы дошли, что суточные считают пределом совершенства? Тут наша бедность, невежество, к сожалению»

– Какая сумма нужна вам в месяц, чтобы вы комфортно жили? – Я не буду отвечать. Но это точно не размер суточных в Париже.

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