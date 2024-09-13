АЛУФЬЕВО
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АЛУФЬЕВО

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • Alix Aleksandrova
    Собянин заявил, что Моска мировой лидер по темпам улучшения городской среды. Еще бы - СТРАНА! МОСКВА! не мировой лиде...Собянин: Москва –...
  • Наталья Середа
    Что значит отмыли.Вандалов нашли, они все отмыли и оплатили штраф - кажется так должны звучать подобные новости.Лифт в доме на Ко...
  • ШКИПЕР
    А зачем Соловьёв приезжал на этот пункт ?Владимир Соловьев...

Москвичка исполнила сербскую народную песню на фестивале Эмира Кустурицы

Москвичка исполнила сербскую народную песню на фестивале Эмира Кустурицы

Фестиваль классической музыки Kustendorf CLASSIC, который традиционно проходит в Дрвенграде, закончился ярким выступлением молодой вокалистки из Москвы Софии Федоровой, сообщила пресс-служба Московского НПЗ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх