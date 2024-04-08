Белый дом обвинил Конгресс в потере Украиной позиций на поле боя

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 8 апреля, заявила, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействий Конгресса в вопросе предоставления помощи киевскому режиму, – сообщают СМИ.
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