Apple AirPods Pro 2 теперь слуховой аппарат. Модель получила сертификацию

FDA одобрило функцию Hearing Aid Feature.Американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) официально признало Apple AirPods Pro 2 слуховым аппаратом, одобрив функцию Hearing Aid Feature.
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