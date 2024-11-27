Исследование показало, что 9,5% программистов практически ничего не делают

Программный код / © Getty Images Оказалось, 14% инженеров-программистов, работающих удаленно, практически не выполняли никакой работы, то же самое касается 9% трудящихся одновременно удаленно и в офисе, а также 6% работающих в офисе постоянно.
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