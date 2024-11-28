Итоги Natural Landscape Photography Awards 2024

В 2021 году фотографы-пейзажисты Тим Паркин, Мэтт Пейн, Алекс Нейл и Раджеш Джйотисваран инициировали премию Natural Landscape Photography Awards (NLPA), цель которой — продвижение натуральных изображений природы и ландшафта с минимальной ретушью.
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