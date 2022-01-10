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Эмери: «Вместо того, чтобы заткнуться, Пике попытался обмануть людей»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал отмененный гол полузащитника Даниэля Парехо в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (2:2) за игру рукой.

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