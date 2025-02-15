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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» отдаст Зиньковского в аренду «Крыльям» без права выкупа. Клубы почти договорились

По данным телеграм-канала «Мутко против», «Спартак» и «Крылья Советов» почти договорились об аренде Зиньковского.

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