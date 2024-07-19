❗️ Глава МЧС Крыма подтвердил информацию об увольнении своего помощника «По выявленным фактам в отношении помощника И.
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❗️ Глава МЧС Крыма подтвердил информацию об увольнении своего помощника «По выявленным фактам в отношении помощника И.