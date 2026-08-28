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Деловые новости Китая за неделю (Дайджест N319)

Деловые новости Китая за неделю (Дайджест N319)

Китайская экономика уверенно адаптируется к новой «К-образной» реальности: пока традиционные сектора и старые экспортные маршруты сталкиваются с давлением, высокотехнологичные индустрии демонстрируют взрывной рост, привлекая рекордные объемы иностранных инвестиций.

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