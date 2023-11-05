В Самарской области подросток погиб под колесами автомобиля

В настоящий момент проводится доследственная проверка.Как сообщили в региональном СУ СК России, 4 ноября, около 18 часов вечера 31-летний гражданин находился за рулем автомобиля Нива Шеровлет, на котором осуществлял движение по улице Набережной в селе Малячкино Шигонского района.