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Пригожин: «Грядет операция „Донбасское кольцо“ с выходом русской армии к Днепру»

Пригожин: «Грядет операция „Донбасское кольцо“ с выходом русской армии к Днепру»

Янки надеются на раскол наших Вооруженных сил, но «музыканты» после СВО начнут их гонять по всему миру Александр Ситников На фото: основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин (в центре) (Фото: Пресс-служба Конкорд/ТАСС) Укро-эксперты меж собой назвали переход Артемовска/Бахмута под русский контроль самой настоящей медийной катастрофой — причем, даже не в том плане, что украинская армия в пятый раз потерпела унизительное поражение в городских сражениях (Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Соледар и вот теперь Бахмут).

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