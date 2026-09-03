Путин выступил против насильственного отсева школьников в 10 класс

Президент России Владимир Путин 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума в Владивостоке заявил, что насильственно «выдавливать» детей из 10-11 классов недопустимо.
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«Нельзя делать это насильно, нужно создавать условия». Условия, чтоб бежали сами 😆