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Владимирские новости

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Роспотребнадзор Владимирской области напомнил о безопасной консервации урожая

Роспотребнадзор Владимирской области напомнил о безопасной консервации урожая

Специалисты напоминают, что для консервации важно выбирать только свежие плоды, тщательно мыть и стерилизовать банки, а также соблюдать особую осторожность при заготовке грибов и мяса.

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