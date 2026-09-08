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Нижегородская правда

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Сборная России сразится с Нигерией в Нижнем Новгороде

Сборная России сразится с Нигерией в Нижнем Новгороде

6 октября на стадионе «Нижний Новгород» пройдет товарищеский матч сборной России с Нигерией. Об этом сообщили на сайте Российского футбольного союза.

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