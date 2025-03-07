Классические и современные сыры: Что нужно знать о производственном процессе

Сыр – это один из древнейших и самых разнообразных продуктов питания, известных человечеству. От простых деревенских рецептов до сложных технологий, применяемых на крупных производствах, путь сыра к нашему столу – это увлекательное путешествие.
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