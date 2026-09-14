«Важный политический экзамен»: Магдеев оценил готовность Челнов к выборам

До начала выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ остаются считанные дни. В Набережных Челнах подготовлены все необходимые условия для проведения голосования, сообщил на аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Госсовете РТ пе...
- Шохин заявил о го...
- Минпромторг Росси...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым