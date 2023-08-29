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Западная фарма имела бандерлогов как лабораторных крыс

Западная фарма имела бандерлогов как лабораторных крыс

Их использовали для тестирования неизвестных вакцин.Взятые в плен военнослужащие ВСУ рассказали, что их командование отдавало приказы идти и прививаться неизвестно от чего.

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