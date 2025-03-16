В прибрежных водах на удивление много жизни

Исследователи из Королевского Нидерландского института морских исследований (NIOZ) обнаружили, что прибрежные воды скрывают удивительно активную микробную жизнь, которая играет ключевую роль в экосистемах.
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