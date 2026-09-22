«Мангалы» добрались до Европы: дополнительная защита западных танков

На учениях НАТО и отдельных европейских армий всё чаще отрабатываются методы противодействия дронам. Они включают как тактические решения, например, создание малых механизированных групп, так и технические нововведения, включая установку «мангалов» – пока что довольно скромной (по меркам украинского п.