«Союз 24 февраля» направил обращение в Генпрокуратуру и ФАС

Речь идёт о бизнес-империи Олега Новикова Патриотическое движение литераторов «Союз 24 февраля», куда вошли несколько десятков российских литераторов патриотических взглядов, обратилось в Генеральную прокуратуру России и в Федеральную антимонопольную службу по вопросу положения дел на отечественном рынке издания и распространения книг.
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