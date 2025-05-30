Макрон пригрозил странам Азии приходом НАТО в регион

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО может расширить свое присутствие в Азии, если Китай не повлияет на ситуацию с участием военнослужащих КНДР в конфликте в Европе.
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