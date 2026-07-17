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Наш потерянный мир

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Раскрыт шаг США на фоне возможного расширения масштабов войны с Ираном

Раскрыт шаг США на фоне возможного расширения масштабов войны с Ираном

Портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских должностных лиц сообщает, что США направляют в Израиль десятки дополнительных военных самолетов-заправщиков из-за возможного резкого расширения масштабов военных действий против Ирана.

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