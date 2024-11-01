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Экс-защитник ЦСКА Пономарев предложил "Спартаку" сменить тренера

Экс-защитник ЦСКА Пономарев предложил "Спартаку" сменить тренера

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил перед центральным матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака", что красно-белым необходима смена тренера.

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