Экс-защитник ЦСКА Пономарев предложил "Спартаку" сменить тренера

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил перед центральным матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака", что красно-белым необходима смена тренера.
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