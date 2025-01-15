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Десятков о победе над «Сочи»: «Витязь» создал достаточно моментов, чтобы решить исход матча раньше. Соперник самоотверженно оборонялся, вратарь держал их в игре»

Подмосковный клуб одержал победу в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1 ОТ).  «Начну с благодарности в адрес болельщиков, которые на протяжении долгого тяжелого периода для команды были с нами.

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