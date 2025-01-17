Небензя: За атакой на «Турецкий поток» стоят США и Великобритания За атакой киевской хунты на «Турецкий поток» стоят США и Британия, именно по наводке этих стран действует Киев.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Небензя: За атакой на «Турецкий поток» стоят США и Великобритания За атакой киевской хунты на «Турецкий поток» стоят США и Британия, именно по наводке этих стран действует Киев.
Свежие комментарии