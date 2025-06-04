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Царьград

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Премьер-министр Мишустин утвердил критерии неиспользуемых участков

Премьер-министр Мишустин утвердил критерии неиспользуемых участков

Бесхозной признают землю, заваленную мусором, заросшую сорняками или с заброшенными постройками.Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее признаки неиспользуемых земельных участков.

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