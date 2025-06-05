ВС России ударили «Занозой» по ВСУ

Десантники группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять многоцелевой FPV-дрон «Заноза», способный доставлять боеприпасы, провиант или наносить удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на правом берегу реки Днепр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Очень плохие новости": Россия начала выписывать "новых сограждан" из "друзей". Стешин объяснил - терпение закончилось
- Водители фур дали показания о запуске дронов в регионах России
- «Я отправлю тебя в твою деревню!» Про даму из Киргизии, ударившую 10-летнего ребёнка в Новой Москве, всплыли новые подробности
Свежие комментарии