В Петербурге 5,7 тыс. семей улучшили жильё с начала 2026 года

С начала 2026 года в Санкт-Петербурге более 1,7 тыс. семей получили новые квартиры, а свыше 4 тыс. воспользовались социальными выплатами и льготными займами на общую сумму 15,7 млрд рублей.
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