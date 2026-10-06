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Царьград

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В Петербурге 5,7 тыс. семей улучшили жильё с начала 2026 года

В Петербурге 5,7 тыс. семей улучшили жильё с начала 2026 года

С начала 2026 года в Санкт-Петербурге более 1,7 тыс. семей получили новые квартиры, а свыше 4 тыс. воспользовались социальными выплатами и льготными займами на общую сумму 15,7 млрд рублей.

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