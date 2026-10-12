«Новые подходы»: как комиксы и раскраски предупреждают детей о мошенниках

Еще вчера - примерные школьники, сегодня - фигуранты уголовных дел. Всех затянула одна и та же вербовочная воронка в чате для знакомств.
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